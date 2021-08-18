Хэй оценил шансы на реванш с Кличко

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Дэвид Хэй поделился мнением о возможном поединке с Владимиром Кличко.





По словам британского спортсмена, он хотел бы выйти в ринг против украинца, однако это желание было несколько лет назад.





"Я хотел подраться с Кличко, но много лет тому назад, когда я мог сделать то, что бы сделал, чтобы победить Владимира. Кличко выглядел весьма потрясающе в своем последнем бою против Энтони Джошуа. Владимир создал Джошуа такие же проблемы, как и все остальные, за исключением Энди Руиса, хотя, по-моему, на тот момент ему было 41-42 года. Он следит за собой, как и я. Я никогда не видел Кличко в плохой форме.





У меня нет о полноценном возвращении или реванше с Владимиром. У нас было наше время. Я бы хотел провести реванш в прошлои, но думаю, что эти времена остались в прошлом", - сказал Хэй в интервью YouTube-каналу iFL TV.





Напомним, в 2011 году Кличко единогласным решением судей победил британца.





Стоит отметить, что в сентябре Хэй проведет поединок против Джо Фурнье. Бой состоится в рамках шоу в Лос-Анджелесе.



