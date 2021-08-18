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Спорт
Бокс
18 августа 21, 09:55
Хэй оценил шансы на реванш с Кличко
Кличко
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Дэвид Хэй похвалил украинского чемпиона.
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Дэвид Хэй поделился мнением о возможном поединке с Владимиром Кличко.

По словам британского спортсмена, он хотел бы выйти в ринг против украинца, однако это желание было несколько лет назад.

"Я хотел подраться с Кличко, но много лет тому назад, когда я мог сделать то, что бы сделал, чтобы победить Владимира. Кличко выглядел весьма потрясающе в своем последнем бою против Энтони Джошуа. Владимир создал Джошуа такие же проблемы, как и все остальные, за исключением Энди Руиса, хотя, по-моему, на тот момент ему было 41-42 года. Он следит за собой, как и я. Я никогда не видел Кличко в плохой форме.

У меня нет о полноценном возвращении или реванше с Владимиром. У нас было наше время. Я бы хотел провести реванш в прошлои, но думаю, что эти времена остались в прошлом", - сказал Хэй в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, в 2011 году Кличко единогласным решением судей победил британца.

Стоит отметить, что в сентябре Хэй проведет поединок против Джо Фурнье. Бой состоится в рамках шоу в Лос-Анджелесе.

Источник: https://korrespondent.net/
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