Беллью: Усик - фантастический, Фьюри его не перебоксирует

Британский бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью (30-3-1, 20 КО) поделился своим мнением об украинце Александре Усике (18-0, 13 КО).





В своем последнем поединке в карьере Беллью проиграл именно Усику (10 ноября 2018 года, КО 8), и потому он не сомневается в том, что Энтони Джошуа стоит опасаться украинца.





"Усик бьет достаточно сильно, чтобы отправить тебя на канвас. Он исключительный боксер, лучший из тех, с кем я когда-либо встречался в ринге. У него совершенная техника и он заставляет людей выглядеть смешно.





Его работа ног на абсолютно другом уровне. Он фантастический, феноменально одаренный во всем, что он делает. Никто не перебоксирует этого парня, даже Фьюри. Просто из-за того, что ноги Усика настолько хороши, что Тайсон растеряется.





Если Джошуа позволит Усику создать слишком большой зазор, то Александр выйдет сухим из воды. Он очень опасен для Джошуа", - приводит слова Беллью Boxing 24/7 со ссылкой на DAZN Boxing Show.





Напомним, Усик и Джошуа проведут бой 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на стадионе Тоттенхэма.



