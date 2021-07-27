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Спорт
Бокс
27 июля 21, 12:22
Беллью: Усик - фантастический, Фьюри его не перебоксирует
Тони Белью
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Экс-боксер высоко оценивает боксерские качества украинского супертяжеловеса.
Британский бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью (30-3-1, 20 КО) поделился своим мнением об украинце Александре Усике (18-0, 13 КО).

В своем последнем поединке в карьере Беллью проиграл именно Усику (10 ноября 2018 года, КО 8), и потому он не сомневается в том, что Энтони Джошуа стоит опасаться украинца.

"Усик бьет достаточно сильно, чтобы отправить тебя на канвас. Он исключительный боксер, лучший из тех, с кем я когда-либо встречался в ринге. У него совершенная техника и он заставляет людей выглядеть смешно.

Его работа ног на абсолютно другом уровне. Он фантастический, феноменально одаренный во всем, что он делает. Никто не перебоксирует этого парня, даже Фьюри. Просто из-за того, что ноги Усика настолько хороши, что Тайсон растеряется.

Если Джошуа позволит Усику создать слишком большой зазор, то Александр выйдет сухим из воды. Он очень опасен для Джошуа", - приводит слова Беллью Boxing 24/7 со ссылкой на DAZN Boxing Show.

Напомним, Усик и Джошуа проведут бой 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на стадионе Тоттенхэма.

Источник: https://korrespondent.net/
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