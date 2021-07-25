Джошуа: Я обязан найти слабые места Усика

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мнением о предстоящем поединке с Александром Усиком.





По словам британского спортсмена, ему предстоит провести особую подготовку к бою, так как украинский боксер является левшой.





"Все дело в том, как часто выходишь на ринг. Как много времени тренируешься там, как много времени ты тратишь на то, чтобы зашнуровать боксерки, как долго на тебе надеты перчатки.





Нужно отдавать отчет о позициях, в которых оказываешься, когда заканчиваешь комбинацию, а также понимать, откуда летят удары. С левшой все иначе. Это технический элемент, тогда как еще есть духовный. Я боец. Я молюсь, медитирую и визуализирую. Я тренирую свой разум, что поможет мне достичь больших побед".





"Несмотря на то, что мне предстоит бой с левшой, я обязан отыскивать пути и слабые места к каждому своему оппоненту", - приводит слова Джошуа Sky Sports.





Напомним, бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября на арене Тоттенхэма. На кону поединка будут стоять чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBO, которыми владеет "Эй Джей".



