Усик потребовал чемпионского боя с помощью мема. Фото

Украинский боксер-супертяж, олимпийский чемпион, Александр Усик, похоже, теряет терпение.

Усик, который пару лет назад перешел в хевивейт, с того времени является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет британец Энтони Джошуа. Однако AJ занят организацией поединка со своим соотечественником Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу, а на защиту пояса ему пока наплевать. Шоу Джошуа - Фьюри официально до сих пор не объявлено, а Александр продолжает ждать. Украинец на своей страничке в twitter обратился к WBO, указав организации, что ждет уже немало времени.

"Я жду, WBO", - написал Усик, прикрепив фото, на котором изображен он рядом с известным мемом "Ждуном".

waiting WBO! @WorldBoxingOrg pic.twitter.com/Mr4ADRA3Cd

— Alexander Usyk (@usykaa) May 4, 2021







