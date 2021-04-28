Боксер умер после нокаута на чемпионате мира. фото

Иорданский боксер Рашид Аль-Свайсат умер через 10 дней после боя на молодежном чемпионате мира, проходившем в польском городе Кельце. Об этом сообщает Международная ассоциация бокса (AIBA), выразив соболезнования его родным и близким.

The Mirror пишет, что 16 апреля Рашид боксировал против эстонца Антона Виноградова. По итогам двух раундов иорданец явно проигрывал, а в третьем после одного из ударов рухнул на канвас.

На помощь спортсмену бросились медики, однако привести его в чувство не удалось, поэтому Аль-Свайсата отвезли в больницу.

19-летнему парню была сделана экстренная операция в связи с повреждением мозга. 26 апреля Рашид скончался, не приходя в сознание.

Обстоятельства трагедии расследует полиция Польши. Главный вопрос - была ли смертельная травма получена во время боя, или проблемы со здоровьем у Аль-Свайсата были и раньше.

Напомним, что аналогичная трагедия недавно произошла на Кубке Тихого океана и Национальном отборочном чемпионате Эквадора по кикбоксингу. 25-летний Хоэль Кауаски был отправлен в нокаут мощнейшим ударом в голову и умер через 5 дней.