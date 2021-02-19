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Спорт
Бокс
18 февраля 21, 19:31
WBO санкционировала бой Усик - Джойс
Усик
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Александр Усик и Джо Джойс проведут бой за титул "временного" чемпиона WBO в хевивейте.

Всемирная боксерская организация (WBO) назначила бой Александр Усик - Джо Джойс за титул "временного" чемпиона организации в хевивейте. Об этом сообщает boxingnews24.

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Данное решение открыло дорогу чемпиону мира по версиям WBA/WBO/IBF и IBO британцу Энтони Джошуа на чемпионский бой с его соотечественником Тайсоном Фьюри, который владеет титулами WBC и The Ring. Усик, является обязательным претендентом на пояс WBO, однако организация вновь оставила украинца без чемпионского поединка. Ожидается, что Александр получит улучшенный гонорар в схватке с Джойсом за свое терпение. Кроме того, полноценный пояс WBO достанется победителю боя Усик - Джойс.

Ранее сообщалось, что Усик и Джойс не сумели договориться об условиях схватки, и теперь их поединок будет выставлен на промоутерские торги.

Напомним, что в своем последнем бою Усик деклассировал Дерека Чисору, а Джойс неожиданно победил более молодого Даниэля Дюбуа.
telegraf.com.ua
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