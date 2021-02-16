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Спорт
Бокс
16 февраля 21, 19:33
Усика назвали лучшим боксером эпохи
Усик
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Бывший британский боксер Тонни Беллью высоко оценил боксерское мастерство Александра Усика.

Британский боксер, экс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью отсыпал комплиментов в адрес украинского боксера Александра Усика. По словам Тони, украинец является лучшим бойцом его эпохи.

"Я старел каждый день, моя скорость падала и я не мог тренироваться как раньше из-за физических кондиций. Но в бою с Усиком я был в отличной форме, чувствовал себя фантастически. В тот вечер меня просто победил более сильный соперник. Усик - лучший боец, с которым я встречался на боксерском ринге. Александр - лучший боец моей эпохи. Это бокс, тебе не всегда достается вся слава. Это так не работает. Я не преодолел последнее препятствие, но в этом нет ничего постыдного", - цитирует Беллью Independent.

Напомним, что Александр нокаутировал Тони Беллью в ноябре 2018 года. После этого поединка Усик ушел в супертяжелый вес, где провел уже две схватки. Сначала украинец разобрался с малоизвестным американцем Чаззом  Уизерспуном, а затем одолел известного боксера Дерека Чисору.  Сейчас Усик сосредоточен на следующем вызове - украинца ожидает бой за временный титул WBO в хевивейте против британца Джо Джойса. 
telegraf.com.ua
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