Стало известно, на какой пояс может претендовать Усик

Известный промоутер Эдди Хирн объявил о скором подписании контракта на бой между чемпионом мира в тяжелом весе по боксу по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа и обладателем титула по версии WBC Тайсоном Фьюри. Как сообщает Фраза, договоренности подразумевают проведение двух боев летом и зимой 2021 года.
«Уже безо всяких вопросов: победитель первого боя Джошуа — Фьюри сделает титул WBO вакантным. Очень важно, чтобы первый бой был за все пояса. А потом будет бой-реванш без пояса WBO», — заявил Хирн, добавив, что «после этих двух боев победитель уже будет драться с Усиком или Джойсом за пояс WBO».