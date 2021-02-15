Стало известно, на какой пояс может претендовать Усик

Известный промоутер Эдди Хирн объявил о скором подписании контракта на бой между чемпионом мира в тяжелом весе по боксу по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа и обладателем титула по версии WBC Тайсоном Фьюри. Как сообщает Фраза, договоренности подразумевают проведение двух боев летом и зимой 2021 года.

«Уже безо всяких вопросов: победитель первого боя Джошуа — Фьюри сделает титул WBO вакантным. Очень важно, чтобы первый бой был за все пояса. А потом будет бой-реванш без пояса WBO», — заявил Хирн, добавив, что «после этих двух боев победитель уже будет драться с Усиком или Джойсом за пояс WBO».

Напомним, на сегодняшний день претендентом на чемпионский титул по версии WBO является украинский боксер Александр Усик. При этом его команда не согласна на проведение боя между Джошуа и Фьюри за пояс WBC, на чем настаивает известный промоутер Эдди Хирн. За отказ от боя украинец запросил выплатить $2,71 млн.





При этом следующим соперником украинца должен стать англичанин Джо Джойс, с которым они сразятся за титул временного чемпиона WBO. В то же время у Фьюри до сих пор продолжается длительный спор с Деонтеем Уайлдером, который надеется в судебном порядке добиться матча-реванша.