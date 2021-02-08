Умер знаменитый боксер, побеждавший Мохаммеда Али

В США после продолжительной болезни умер американский боксер, олимпийский чемпион 1976 года и чемпион мира в супертяжелом весе Леон Спинкс, на взлете карьеры побеждавший великого Мохаммеда Али. Ему было 67 лет. Об этом 7 февраля сообщает Sportarena.

Спинкс ушел из бокса в 1995 году. В августе 2017 года Леон Спинкс вместе со своим братом Майклом был включен в Зал славы бокса. Сын Леона, Кори Спинкс, также стал профессиональным боксером.

В течение последних пяти лет Спинкс-старший боролся с раком простаты и другими видами онкологических заболеваний.

Хотя в целом профессиональная карьера Спинкса не позволяет считать его великим чемпионом (46 боев, 26 побед, 17 поражений, 3 ничьи), по молодости американец рвал и метал. Выиграв в 1976 году в любителях золото Олимпиады в Монреале (в категории до 81 кг), Леон ушел в профи, где дебютировал в январе 1977 года.

А уже в ноябре 1977 года Спинкс выиграл у ранее непобедимого непобеждённого Альфио Ригнетти. Дальше - больше: в феврале 1978 года в своём 8-м поединке в профи Спинкс вышел на бой за титул абсолютного чемпиона против легендарного Мохаммеда Али. Чемпион планировал этим поединком завершить карьеру, поэтому не особо утруждал себя в тренировках. Однако в упорном бою Леон Спинкс неожиданно выиграл. Спинкс завоевал чемпионские пояса WBA и WBC, и, конечно, это была сенсация. Поединок получил статус "бой года" по версии журнала "Ринг".

Мохаммед Али не мог смириться с таким поражением и вызвал Леона Спинкса на реванш. Ради повторной встречи с легендой Спинкс отказался от титула WBC, так как организация требовала от него поединка с другим боксером. К реваншу, который состоялся в сентябре 1978 года, Мохаммед Али подготовился и без труда выиграл.

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