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Спорт
Бокс
31 января 21, 13:18
Спенсер в первом раунде проучил "грязного" соперника. видео
Спенсер
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Американский боксер Джо Спенсер нокаутировал своего соотечественника Исайю Селдона.

На вечере бокса в Лос-Анджелесе, что проходил в субботу, 30 января (время местное), состоялся примечательный поединок. На ринг сразились представители среднего веса американцы Джо Спенсер и Исайя Селдон.

Непобедимый 20-летний Спенсер уже в первом раунде блестящим встречным ударом отправил соперника, которого от попадания развернуло на 180 градусов, в нокдаун. Исайя поднялся и тут же поймал оппонента в захват и начал бить его по затылку, что запрещено правилами бокса. Судья разнял боксеров и оштрафовал Селдона на два очка, а через 40 секунд Спенсер сквозь блок пробил оборону 32-летнего боксера, который вновь рухнул на канвас. Рефери, увидев "танцующего" Исайю, остановил схватку.

Таким образом, Джо добыл свою 12-ю победу на профи-ринге, а Селдон проиграл в четвертый раз при 14-и победах и одной ничьей.
telegraf.com.ua
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