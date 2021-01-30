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Спорт
Бокс
30 января 21, 10:37
Непобедимый Брайан нокаутировал Стиверна. Видео боя
Брайан
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Тревор Брайан нокаутировал Бермейна Стиверна в бою за титул WBA в хевивейте.

В субботу, 30 января (время киевское), в Seminole Hard Rock Hotel and Casino в Холливуде (штат Флорида, США) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой за вакантный титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA Regular Тревор Брайан - Бермейн Стиверн.

Небитый американский супертяж Брайан уронил на канвас своего соотечественника, экс-чемпиона мира во версии WBC Стиверна в 11-м раунде и в той же 3-минутке добил оппонента мощной "двойкой". Бермейн поднялся, однако рефери чуть позже остановил схватку. Таким образом, Тревор добыл свою 21 победу на профи-ринге, а его соперник проиграл в пятый раз при 25 победах и одной ничьей. К слову, Стиверн получил титульный поединок, хотя не побеждал на протяжении 5 лет.

Видео боя Тревор Брайан - Бермейн Стиверн:


Напомним, что чемпионом по версии WBA Super является британец Энтони Джошуа, который в следующем поединке должен сразиться с Тайсоном Фьюри. Для этого AJ даст солидную компенсацию обязательному претенденту на пояс WBO украинцу Александру Усику.
telegraf.com.ua
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