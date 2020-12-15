Усику предложат сделку, чтобы состоялся бой Фьюри - Джошуа

По информации СМИ, промоутер Эдди Хирн, который работает с Энтони Джошуа и Александром Усиком, не отказался от идеи провести бой за все пояса супертяжелого веса между Джошуа и Тайсоном Фьюри.





Однако для этого нужно уговорить Усика отложить обязательную защиту титула WBO, которым владеет Энтони.





Сообщается, что Усику может быть предложен компромисс: он дает возможность организовать бой Джошуа - Фьюри, но взамен победитель обязан сразу после боя сделать титул WBO вакантным.





А Усик и его соперник (возможно, Джо Джойс) уже будут иметь договоренность о титульном бое, который должен состояться вскоре после поединка Джошуа - Фьюри.









Сам Усик ранее дал понять, что откажется ждать и требует уже весной драться с Джошуа.



