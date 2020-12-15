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Спорт
Бокс
15 декабря 20, 13:18
Усику предложат сделку, чтобы состоялся бой Фьюри - Джошуа
Усик
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Победитель откажется от пояса сразу после боя
По информации СМИ, промоутер Эдди Хирн, который работает с Энтони Джошуа и Александром Усиком, не отказался от идеи провести бой за все пояса супертяжелого веса между Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Однако для этого нужно уговорить Усика отложить обязательную защиту титула WBO, которым владеет Энтони.

Сообщается, что Усику может быть предложен компромисс: он дает возможность организовать бой Джошуа - Фьюри, но взамен победитель обязан сразу после боя сделать титул WBO вакантным.

А Усик и его соперник (возможно, Джо Джойс) уже будут иметь договоренность о титульном бое, который должен состояться вскоре после поединка Джошуа - Фьюри.


Сам Усик ранее дал понять, что откажется ждать и требует уже весной драться с Джошуа.

Источник: sport.ua/
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