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Спорт
Бокс
29 ноября 20, 09:32
Джойс "закрыл" глаз Дюбуа и вызвал на бой Усика. Видео
Джо Джойс, Даниель Дюбуа
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Джо Джойс нокаутировал Даниеля Дюбуа.

В субботу, 28 ноября, в Лондоне состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок непобедимых британских супертяжей Джо Джойса и Дэниэля Дюбуа за второстепенные чемпионские пояса.

23-летний Дюбуа действовал острее, однако опытный 35-летний Джойс сдержал натиск более молодого соперника, а затем с помощью джеба взял ход поединка под свой контроль. К шестому раунду Джойс полностью разбил лицо оппоненту так, что у Даниэля закрылся левый глаз. В 10-м раунде после очередного удара передней рукой Дюбуа дотронулся до поврежденного глаза, а затем присел на колено и признал свое поражение.

Daniel Dubois takes a knee and is unable to get back up 

Joe Joyce is one of the toughest men on this planet. What a win!  #DuboisJoyce pic.twitter.com/uJ98SoVmDR

— Boxing on BT Sport  (@BTSportBoxing) November 28, 2020


Таким образом, Джо Джойс добыл свою 12-ю победу в профи. Дюбуа, в свою очередь, проиграл впервые при 15 триумфах.

Ранее промоутер Эдди Хирн заявлял, что победитель схватки Дюбуа - Джойс проведет бой с Александром Усиком.
telegraf.com.ua
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