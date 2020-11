Джойс "закрыл" глаз Дюбуа и вызвал на бой Усика. Видео

В субботу, 28 ноября, в Лондоне состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок непобедимых британских супертяжей Джо Джойса и Дэниэля Дюбуа за второстепенные чемпионские пояса.

23-летний Дюбуа действовал острее, однако опытный 35-летний Джойс сдержал натиск более молодого соперника, а затем с помощью джеба взял ход поединка под свой контроль. К шестому раунду Джойс полностью разбил лицо оппоненту так, что у Даниэля закрылся левый глаз. В 10-м раунде после очередного удара передней рукой Дюбуа дотронулся до поврежденного глаза, а затем присел на колено и признал свое поражение.

Daniel Dubois takes a knee and is unable to get back up

Joe Joyce is one of the toughest men on this planet. What a win! #DuboisJoyce pic.twitter.com/uJ98SoVmDR

