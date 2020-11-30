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Спорт
Бокс
29 ноября 20, 09:05
Майк Тайсон - Рой Джонс: видео боя
Майк Тайсон - Рой Джонс
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Смотреть полное видео боя Майк Тайсон - Рой Джонс.

В Лос-Анджелесе завершился необыкновенный вечер бокса "Лига легенд". В главном поединке шоу на ринг вернулись легендарные американские боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс-младший. Выставочный поединок после 8-и "укороченных" раундов завершился ничьей.

Бой проходил за особыми правилами - раунды длились по 2 минуты, а боксеры дрались в 12-унцовых перчатках. Схватка прошла в равной борьбе, однако "Железный Майк" был намного агрессивнее. Большинство времени возрастные боксеры проводили в клинче. В итоге по истечении 8 раундов судьи объявили о ничьей.

Видео боя Майк Тайсон - Рой Джонс:


Отметим, 54-летний Майк Тайсон не выходил на ринг с 2005 года, а Рой Джонс свой последний поединок провел в 2018 году. Ранее стали известны гонорары боксеров за устроенное шоу.

Журналист Yahoo Sports Кевин Айол сообщил, что "Железный Майк" заработает за бой $10 млн, а его соперник будет довольствоваться суммой около $3 млн.


telegraf.com.ua
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