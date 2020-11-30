Майк Тайсон перевесил Роя Джонса: видео взвешивания

Знаменитый боксер Майк Тайсон оказался тяжелее Роя Джонса-младшего перед их выставочным боем. Об этом сообщает Give me sport.





54-летний Тайсон, который заявлял, что сбросил 45 кг перед боем, показал вес 220,4 фунтов, примерно 99,8 кг. 51-летний Джонс весит 210 фунтов, около 95,3 кг. В издании отмечают, что сейчас Тайсон на 5,8 кг легче, чем был перед своим последним профессиональным боем с Кевином Майбрайдом, который состоялся в 2005 году.





После взвешивания прошла традиционная дуэль взглядов. Оба бойца смотрели друга в упор в течение примерно 30 секунд, провокаций не было.





"Я буду бить руками, все остальное зависит от Джонса. Если я буду бежать куда-то – то я буду бежать лишь на него", – заявил после дуэли взглядов Тайсон.









Сейчас организаторы выставочного поединка пытаются подогреть интерес к бою и заверяют, что в нем возможен нокаут.





"Нокаут возможен и будет один победитель. Любой, кто говорит, что не будет ни судейства, ни победителя, не понимает правил или продвигает собственную повестку дня", – сказал The Telegraph Райан Кэвана, совладелец развлекательной платформы Triller, которая проводит бой.





Он также заверил, что единственными отличиями от полноценного боя будут уплотненные 12-унцевые перчатки боксеров и сокращенная длительность – восемь раундов по две минуты вместо 12 по три.





Поединок между Тайсоном и Джонсом пройдет в Лос-Анджелесе вечером 28 ноября – по киевскому времени это будет раннее утро.







