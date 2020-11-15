Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.22
USD
28.11
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Бокс
15 ноября 20, 18:14
Боксер нокаутировал соперника жестким ударом в ухо. видео
Вегас
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
15 ноября (время киевское) в Лос-Анджелесе состоялся небольшой вечер профессионального бокса.

В ночь на 15-е ноября (время киевское) в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) на арене Staples Center состоялся вечер профессионального бокса от компании Premier Boxing Champions.

В главном поединке шоу уругвайский суперсредневес Амилкар Видаль нокаутировал американца Эдварда Джереми Ортиса во втором раунде.


В со-главном событии непобедимый нигерийский боксер 1-го тяжелого веса Эфетобор Апочи заставил в 3-м раунде капитулировать американского бойца Джо Джонса. Нигерийский "Питбуль" уронил соперника ударом в ухо, когда тот уже преклонил колено. В итоге рефери решил не рисковать здоровьем Джонса и остановил схватку.


В поединке андекарда американский полулегковес Генри Арредондо уступил своему соотечественнику Эросу Корреа решением большинства судей.


В первом поединке карда американский легковес Десмонд Лайнс единогласным решением судей проиграл своему соотечественнику Диего Элизондо.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Подтвержден бой Майка Тайсона с Роем Джонсом в сентябре
Один из быстрейших нокаутов в истории бокса. Видео
Василий Ломаченко прибыл в США. Фото
Легендарный украинский вратарь возобновляет карьеру в 45 лет
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей