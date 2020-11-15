Боксер нокаутировал соперника жестким ударом в ухо. видео

В ночь на 15-е ноября (время киевское) в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) на арене Staples Center состоялся вечер профессионального бокса от компании Premier Boxing Champions.

В главном поединке шоу уругвайский суперсредневес Амилкар Видаль нокаутировал американца Эдварда Джереми Ортиса во втором раунде.





В со-главном событии непобедимый нигерийский боксер 1-го тяжелого веса Эфетобор Апочи заставил в 3-м раунде капитулировать американского бойца Джо Джонса. Нигерийский "Питбуль" уронил соперника ударом в ухо, когда тот уже преклонил колено. В итоге рефери решил не рисковать здоровьем Джонса и остановил схватку.





В поединке андекарда американский полулегковес Генри Арредондо уступил своему соотечественнику Эросу Корреа решением большинства судей.





В первом поединке карда американский легковес Десмонд Лайнс единогласным решением судей проиграл своему соотечественнику Диего Элизондо.

