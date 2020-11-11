Чисора после Усика сразится с Уайтом

Промоутер временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО) рассказал, что британский супертяж Дерек Чисора (32-10, 23 KO) заменит россиянина в бою с еще одним представителем Туманного Альбиона Диллианом Уайтом (27-2, 18 KO).

"По моей информации, Уайт будет боксировать 21 ноября. Его соперником станет Чисора", - рассказал Рябинский в комментарии ТАСС.

Телеграф напоминает, что 31 октября Чисора провел изнурительный бой с Александром Усиком. Итогом той схватки стала победа украинца единогласным решением судей. Дерек впечатлил в том бою, однако не понятно, сможет ли он так быстро восстановиться и подойти к схватке с еще одним топ-бойцом дивизиона.