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Спорт
Бокс
11 ноября 20, 12:12
Чисора после Усика сразится с Уайтом
Чисора, Уайт
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Дерек Чисора, похоже, проведет два боя в течении одного месяца.

Промоутер временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО) рассказал, что британский супертяж Дерек Чисора (32-10, 23 KO) заменит россиянина в бою с еще одним представителем Туманного Альбиона Диллианом Уайтом (27-2, 18 KO).

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"По моей информации, Уайт будет боксировать 21 ноября. Его соперником станет Чисора", - рассказал Рябинский в комментарии ТАСС.

Телеграф напоминает, что 31 октября Чисора провел изнурительный бой с Александром Усиком. Итогом той схватки стала победа украинца единогласным решением судей. Дерек впечатлил в том бою, однако не понятно, сможет ли он так быстро восстановиться и подойти к схватке с еще одним топ-бойцом дивизиона.
telegraf.com.ua
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