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Спорт
Бокс
1 ноября 20, 22:47
Усик после победы над Чисорой вызвал на бой Джошуа (видео)
Александр Усик
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Александр Усик вызвал на бой Энтони Джошуа.

Украинский боксер-супертяж Александр Усик (18-0, 13 КО) после победы над британцем Дереком Чисорой (32-10, 23 КО) обратился к действующему чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям WBO/WBA/IBF и IBO Энтони Джошуа.

"Энтони! Энтони, ты как? Я иду за тобой, Энтони", - заявил Усик в шутливой манере после боя.

@usykaa has a message for @anthonyfjoshua  pic.twitter.com/SGYTZHMJtC

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) November 1, 2020

Кроме того, Усик оценил свое выступление на "тройку", а также заявил, что его целью является стать абсолютным чемпионом мира в хэвивейте.


Напомним, в бою с Чисорой Александр подтвердил свой статус обязательного претендента на титул WBO, попутно завоевал пояс WBO Inter-Continental в супертяжелом весе. На нашем сайте доступно полное видео боя Усик - Чисора, а также лучшие моменты поединка.
telegraf.com.ua
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