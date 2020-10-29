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Спорт
Бокс
29 октября 20, 18:07
Усик - Чисора: где и когда смотреть бой
Усик - Чисора
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Бой Александр Усик - Дерек Чисора не покажут по ТВ в Украине. Где и когда смотреть поединок.

Александр Усик (17-0, 13 КО) в субботу, 31 октября, в Лондоне проведет свой второй бой в супертяжелом весе. Противостоять непобедимому украинцу будет опытный британский боксер Дерек Чисора (32-9, 23 КО). 

В Украине бой Усик - Чисора не покажут по ТВ, однако, прямая трансляция поединка будет доступна на медиасервисе MEGOGO при условии поштучного приобретения контента, на который уже открыт предзаказ . Кроме того, за схваткой можно наблюдать в режиме-live на каналах Sky Sports и DAZN.  Начало шоу запланировано на 20:00 (время киевское), а главный поединок ориентировочно начнется после 23:00.

Изначально бой Усик - Чисора должен был пройти в мае 2020 года, однако пандемия коронавируса "отложила" возвращения Александра на ринг.


Полный кард шоу:

- Александр Усик - Дерек Чисора - (украинец подтверждает свой статус обязательного претендента на пояс WBO в супертяжелом весе) 
- Ли Сэлби - Джордж Камбосос - бой в легком весе 
-   Томми Маккарти - Билал Лаггон (бой за вакантный титул чемпиона Европы по версии EBU в 1-м тяжелом весе) 
-   Саванна Маршалл - Ханна Рэнкин (бой за вакантный титул WBO в среднем весе) 
- Эми Тимлин - Карли Скелли (бой за вакантный титул Содружества во втором легчайшем весе) 
-   Дэвид Аллен - Кристофер Лавджой - бой в супертяжелом весе 
-   Укашир Фарук - Мартин Текупетла - бой в легчайшем весе 
telegraf.com.ua
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