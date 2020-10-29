Усик - Чисора: где и когда смотреть бой

Александр Усик (17-0, 13 КО) в субботу, 31 октября, в Лондоне проведет свой второй бой в супертяжелом весе. Противостоять непобедимому украинцу будет опытный британский боксер Дерек Чисора (32-9, 23 КО).

В Украине бой Усик - Чисора не покажут по ТВ, однако, прямая трансляция поединка будет доступна на медиасервисе MEGOGO при условии поштучного приобретения контента, на который уже открыт предзаказ . Кроме того, за схваткой можно наблюдать в режиме-live на каналах Sky Sports и DAZN. Начало шоу запланировано на 20:00 (время киевское), а главный поединок ориентировочно начнется после 23:00.

Изначально бой Усик - Чисора должен был пройти в мае 2020 года, однако пандемия коронавируса "отложила" возвращения Александра на ринг.





Полный кард шоу:

- Ли Сэлби - Джордж Камбосос - бой в легком весе

- Томми Маккарти - Билал Лаггон (бой за вакантный титул чемпиона Европы по версии EBU в 1-м тяжелом весе)

- Саванна Маршалл - Ханна Рэнкин (бой за вакантный титул WBO в среднем весе)

- Эми Тимлин - Карли Скелли (бой за вакантный титул Содружества во втором легчайшем весе)

- Дэвид Аллен - Кристофер Лавджой - бой в супертяжелом весе

- Укашир Фарук - Мартин Текупетла - бой в легчайшем весе



