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Спорт
Бокс
27 октября 20, 15:33
Боец ММА отправил оппонента в редчайший стоячий нокаут.Видео
Вячеслав Птицын - Гаджи Курбаналиев
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Вячеслав Птицын в бою с Гаджи Курбаналиевым выдал эффектный нокаут.

В России во Владивостоке состоялся турнир по современному панкратиону. Шоу проходило в день боя Хабиб - Гейджи и явно бы обошло стороной зрительский интерес, если бы не один нокаут.

В поединке между Вячеславом Птицыным и Гаджи Курбаналиевым случился редчайший нокаут. На 55-й секунде первого раунда Вячеслав мощной серией ударов "отправил соперника спать", но тот, находясь без сознания, отказывался падать. Рефери, увидев состояние Курбаналиева, оперативно вмешался в ситуацию и остановил бой. Затем судья аккуратно уложил Гаджи, который в тот момент напоминал зомби, на канвас.

По информации организаторов, со здоровьем Курбаналиева все в порядке. 

Видео нокаута в бою Вячеслав Птицын - Гаджи Курбаналиев:
telegraf.com.ua
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