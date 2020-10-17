Бой Ломаченко - Лопес: где и когда смотреть

Рано утром в воскресенье пройдет поединок между украинским боксером Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом. Бой состоится около 06:00 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На кону - звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

При этом оба бойца давно не выходили на ринг из-за пандемии коронавируса. 32-летний чемпион мира по версиям WBC Franchise, WBA Super и WBO Ломаченко (14-1, 10 КО) не боксировал больше года. Его последний бой был в августе 2019 года в Лондоне, где он победил англичанина Люка Кэмпбелла.

23-летний чемпион по версии IBF Лопес (15-0, 12 КО) впервые выйдет с декабря 2019 года, когда во втором раунде нокаутировал предыдущего обладателя пояса IBF Ричарда Комми.

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Во время взвешивания Ломаченко и Лопес показали одинаковый вес - 61,2 кг.

Бой Ломаченко - Лопес: где смотреть



Прямой эфир поединка будет доступен на платной онлайн-платформе MEGOGO. На украинских телеканалах трансляции не будет. Включение из студии начнется 18 октября в 04.00 утра по Киеву. Боксеры выйдут на ринг ориентировочно в 05.00 утра. В США трансляция пройдет на телеканале ESPN.





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