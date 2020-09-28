Промоутер Ломаченко запрещает Усику провести чемпионский бой

Украинский боксер Александр Усик является обязательным претендентом на чемпионский пояс WBO в супертяжелом весе, которым владеет Энтони Джошуа.

Промоутер компании TOP Rank и Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что обязательные претенденты не должны мешать проведению объединительного боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Он готов организовать бой Фьюри - Джошуа сразу после успешных защит и Усик этому не должен помешать.

В 2020 году Александр Усик сразиться против Дерека Чисоры, Энтони Джошуа выйдет в ринг против болгарина Кубрата Пулева, а Тайсон Фьюри проведет третий бой с Деонтеем Уайлдером.

Со-промоутер Александра Усика Красюк понимает, что весь мир желает увидеть бой Фьюри - Джошуа и видит выход из ситуации таким - Джошуа должен освободить чемпионский бой WBO и проводить бой с Фьюри.

Напомним, Боб Арум является промоутером украинского чемпиона в легком весе Василия Ломаченко.