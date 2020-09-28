Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.03
USD
28.31
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Бокс
28 сентября 20, 16:11
Промоутер Ломаченко запрещает Усику провести чемпионский бой
Боб Арум
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Промоутер Боб Арум намерен провести супербой двух британцев Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Украинский боксер Александр Усик является обязательным претендентом на чемпионский пояс WBO в супертяжелом весе, которым владеет Энтони Джошуа.

Промоутер компании TOP Rank и Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что обязательные претенденты не должны мешать проведению объединительного боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Он готов организовать бой Фьюри - Джошуа сразу после успешных защит и Усик этому не должен помешать. 

В 2020 году Александр Усик сразиться против Дерека Чисоры, Энтони Джошуа выйдет в ринг против болгарина Кубрата Пулева, а Тайсон Фьюри проведет третий бой с Деонтеем Уайлдером.

Со-промоутер Александра Усика Красюк понимает, что весь мир желает увидеть бой Фьюри - Джошуа и видит выход из ситуации таким - Джошуа должен освободить чемпионский бой WBO и проводить бой с Фьюри.

Напомним, Боб Арум является промоутером украинского чемпиона в легком весе Василия Ломаченко.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Бой Фьюри против Джошуа за звание абсолютного чемпиона мира
Усик поднялся в рейтинге WBA
"Динамо" победил "Шахтер" в матче Суперкубка Украины. ВИДЕО
Василий Ломаченко прибыл в США. Фото
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей