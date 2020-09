Названа официальная дата боя Усик - Чисора

Промоутерская компания Matchroom Boxing анонсировала проведение долгожданного боя между украинским супертяжем Александром Усиком и британским боксером хэвивейта Дереком Чисорой. Об этом сообщает пресс-служба Matchroom в twitter.

Shamone Motherf*ckers! It’s on!!! Time to hit the accelerator not the breaks! #UsykChisora @skysportsboxing @dazn_usa pic.twitter.com/mrdECaqXqa

— Eddie Hearn (@EddieHearn) September 23, 2020

Бой двух гигантов состоится 31 октября. О месте проведения вечера бокса станет известно позднее. Предположительно, поединок должен состояться в боксерской столице Британии - Лондоне.

Напомним, поединок должен был пройти еще в мае 2020 года, однако пандемия коронавируса нарушила все планы организаторов. В итоге схватку даже могли и отменить, однако Усик и Чисора пошли на встречу любителям бокса и снизили свои финансовые запросы для проведения шоу.

Напомним, что Усик является непобедимым боксером с 17 победами в активе, правда 16 из них были добыты в крузервейте. Александр лишь относительно недавно перешел в супертяжелый вес, где успел провести лишь один поединок.

Что касается Чисоры, то Дерек является ветераном дивизиона. Он даже выходил на ринг против Виталия Кличко (победа украинца решением судей, - прим. ред.), где отметился гнусным поступком плюнув в лицо Владимиру. На счету "Войны" 41 бой в профи, в 32 он добывал победы.