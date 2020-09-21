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Спорт
Бокс
20 сентября 20, 11:53
Постол дал свой прогноз на бой Ломаченко - Лопес
Виктор Постол
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Виктор Постол считает, что Ломаченко победит по очкам.

Украинский экс-обладатель боксерского титула WBC Виктор Постол поделился мыслями о предстоящем объединительном поединке в легком весе между Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом.

Как сообщает Klitschko-brothers.com, по мнению Постола, Ломаченко выиграет судейским решением.

"Думаю, победит Ломаченко. Лопеса очень уж раскручивают. Понятно, что он молодой, прогрессирующий, чемпион по версии IBF. Но Лопес не боксировал с такими, как Василий. Он выходил на ринг с другими, "стоячими" боксерами. Ломаченко хорошо двигается, у него есть техника. Возможно, не такой сильный удар, но он очень опытный. Поэтому Лопесу будет тяжело. Мой прогноз - Василий выиграет по очкам", - заявил Постол.

Как сообщал Укринформ, поединок между обладателем титулов WBA, WBO и WBC Ломаченко и чемпионом IBF Лопесом должен состояться 17 октября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (Невада, США).
telegraf.com.ua
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