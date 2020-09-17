Сергей Богачук проведет бой в Мексике

В следующую пятницу, 25 сентября, в мексиканской Мериде свой следующий поединок проведет украинский нокаутер Сергей Богачук (17-0, 17 КО). Его соперником в главном вечере шоу станет местный боксер Александро Давила (21-1-2, 8 КО). Поединок в первом среднем весе рассчитан на 10 раундов.

Поединок Шелестюка и Давилы будет показан в США на канале ESPN, сообщает BoxingScene.

Богачук, который тренируется у известного тренера Абеля Санчеса, почти все свои бои провел в США, лишь раз боксируя в Москве. Лишь три его соперника "дожили" до пятого раунда, но никто пока не выдержал полную дистанцию.

Давила в январе этого года должен был боксировать с другим украинцем Тарасом Шелестюком, но получил травму и снялся с поединка. Для боя с Богачуком он поднимется на одну категорию выше по сравнению со своими последними поединками.