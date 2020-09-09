Соперник Ломаченко пообещал снять с него все пояса

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) проведет объединительный бой с обладателем пояса IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

Американец уверен в своей победе над украинцем и считает, что бой будет несложным.

"Я одержу победу над Ломаченко и сниму с него пояса. Это проще простого! Я иду творить историю. Мне не нравится этот парень, и я собираюсь повеселиться, когда на его лице появятся ссадины от моих ударов.





Правление маленькой дивы Ломаченко подходит к концу", - цитирует Лопеса BoxingNews.





Ранее Ломаченко прокомментировал выпады Лопеса в свой адрес.





Напомним, что боксеры уже подписали контракт на бой, который состоится 17 октября в Лас-Вегасе.