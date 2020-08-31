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Спорт
Бокс
31 августа 20, 12:30
Василий Ломаченко прибыл в США. Фото
Ломаченко
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Украинский боксер Василий Ломаченко прибыл в Лос-Анджелес.

Чемпион мира по боксу в легком весе Василий Ломаченко прибыл в Лос-Анджелес, где его встретил менеджер Эгис Климас.

Украинский боксер подписал снимок: "Я вернулся".

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Напомним, 17 октября в США намечен бой за звание абсолютного чемпиона мира Ломаченко - Лопес. Украинец владеет тремя поясами, мексиканец - одним IBF.

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Этот бой должен был состояться еще весной, но из-за пандемии уже не раз переносился. Ломаченко даже согласился отдать часть своего гонорара, чтобы бой состоялся.

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telegraf.com.ua
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