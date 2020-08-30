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Спорт
Бокс
30 августа 20, 11:06
Британский "Динамит" забил соперника на ринге. Видео
Дюбуа
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Дэниэл "Динамит" Дюбуа продолжает свой победный путь в хэвивейте.

Вчера, 29 августа, в студии BT Sport в Лондоне состоялся большой вечер профессионального бокса.

В главном бою шоу на ринг вышли непобедимый британский супертяж Дэниэл Дюбуа и опытный нидерландский боксер Рикардо Снайдерс.  На кону поединка стоял чемпионский пояс WBO International "Динамита". В итоге Дэниэл добыл победу техническим нокаутом во втором раунде после того, как в четвертый раз отправил соперника на канвас.

Видео боя Дэниэл Дюбуа - Рикардо Снайдерс:



Таким образом, Дюбуа добыл 15 победу на профи-ринге, 14 из которых досрочные. Снайдерс, в свою очередь, проиграл во второй раз в 20-и боях.
telegraf.com.ua
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