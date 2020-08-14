Ломаченко - Лопес: долгожданный контракт подписан

Обладатель титулов WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпион IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) 13 августа наконец-то подписали контракт на объединительный чемпионский поединок между собой. Об этом сообщает авторитетное боксерское издание The Ring Magazine.

Бой состоится 17 октября, пройдет в Лас-Вегасе без зрителей и будет транслироваться на ESPN. Ранее проведение этого поединка намечалось на 19 октября, потом - на 3 октября, Лопес капризничал, занимался трэштоком, но в конце концов все наладилось и дата определилась.

Возможно, свою роль сыграло то, что Ломаченко пошел навстречу сопернику и уступил ему часть своего гонорара. Но даже теперь украинец за этот бой заработает в два раза больше, чем молодой и дерзкий Лопес. Гонорар Ломаченко сократился с 3.5 миллионов долларов до 3.25 миллионов. Теофимо получит 1.5 миллиона долларов вместо изначально предложенных 1.25 миллиона. Об этом сообщает Athletic. Ранее Лопес плакался, что ему надо кормить семью и отказывался биться за долю малую, чем вызвал неодобрение даже своих фанов, не говоря уже о поклонниках Ломаченко.

Надо сказать, Теофимо и после новостей о подписании контракта остался верен себе, решив всем напомнить, что он плохой и одновременно крутой парень - в отличие от лощеного (как считает Лопес) и распиаренного Ломаченко.

- Идите на##р все и каждый. Вот так я войду в октябрь. "Я делаю это дерьмо! - написал он в Твиттер.

Изначально поединок Ломаченко - Лопес должен был пройти 30 мая в Нью-Йорке. Окончательную дату утрясли в феврале, когда ни Украина, ни Америка не подозревали еще о масштабах пандемии, которая накроет мир спустя три недели. Соперник Ломы лукавит - даже если украинец и приехал бы в США, провести массовое мероприятие в городе, который сейчас стал мировой столицей коронавируса, никто бы не позволил.

В мае Лопес объявил об отмене поединка с Ломаченко по причине того, что украинец в обозримом будущем не может прибыть в Америку. Однако, как видим, Теофимо от Василия никуда не делся - других желающих биться с американцем так и не нашлось.