Ломаченко показал, как будет избивать Лопеса (Видео)

Пока неясно, состоится ли бой чемпиона мира в легком весе по версиям WBA Super/WBO украинца Василия Ломаченко с обладателем пояса IBF в том же весе американцем Теофимо Лопесом, но Loma продолжает активную фазу подготовки к бою.





На своей страничке в Instagram Василий, который занимается в своем отеле в Затоке, опубликовал вторую свою тренировку из серии Lomagame:







