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Спорт
Бокс
10 августа 20, 22:06
Ломаченко показал, как будет избивать Лопеса (Видео)
Ломаченко
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Василий Ломаченко потренировался с боксерской грушей.
Пока неясно, состоится ли бой чемпиона мира в легком весе по версиям WBA Super/WBO украинца Василия Ломаченко с обладателем пояса IBF в том же весе американцем Теофимо Лопесом, но Loma продолжает активную фазу подготовки к бою. 

На своей страничке в Instagram Василий, который занимается в своем отеле в Затоке, опубликовал вторую свою тренировку из серии Lomagame:


В первой части Lomagame украинец показал "бой с тенью".

Ранее стало известно, что Теофимо отказывается от супербоя с Ломаченко. Виной всему финансовые запросы американца, которые не совпадают с возможностями организаторов в посткоронавирусном мире.

Поединок Ломаченко - Лопес предварительной должен состояться в начале октября.



Источник: https://telegraf.com.ua/
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