Тайсон Фьюри стал самым высокооплачиваемым боксером года

Намедни популярное издание Forbes огласило список ста самых богатых спортсменов года. Экстравагантный британский боксер Тайсон Фьюри стал самым высокооплачиваемым боксёром в 2020 году

За последние 12 месяцев Тайсон Фьюри заработал в общей сложности $ 57 млн. Чемпион мира в супертяжелом весе облюбовал одиннадцатую позицию рейтинга. Помимо Фьюри в списке оказались ещё три представителя бокса — Энтони Джошуа (19-е место, $ 47 млн), Деонтей Уайлдер (20-е, $ 46,5 млн) и Сауль Альварес (30-е место, $ 37 млн).

Из представителей смешанных единоборств в рейтинг попал бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, занявший 16-е место в рейтинге.

Самым же богатом спортсменом года стал швейцарский теннисист Роджер Федерер. За последние 12 месяцев Федерер заработал 106,3 миллиона долларов до вычета налогов. Эта сумма складывается из призовых и рекламных контрактов. Федерер стал первым теннисистом во главе рейтинга Forbes благодаря спонсорам и доходам от рекламы, которые составили $100 млн.