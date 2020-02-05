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Спорт
Бокс
4 февраля 20, 18:53
Лопес: Время Ломаченко приближается к концу
Теофимо Лопес
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Американец намерен быстрее стать суперзвездой.

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) поделился мнением по поводу возможного поединка с украинским боксером Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

Вот как мы с командой смотрим на будущее: рано или поздно я стану суперзвездой. Разница заключается в том, что если я встречусь с Ломаченко и побью его, то я быстрее окажусь на вершине.

Василий вскоре уйдет, он уже семь лет выступает в профессиональном боксе. Он изо всех сил пытается творить историю, ведь он знает, что его время приближается к концу.

Мне же всего 22 года, меня ждет продолжительная карьера. Если я подерусь с Ломаченко и одержу победу, то это ускорит процесс становления. Я жду шанса, чтобы шокировать мир и сотворить историю еще эффектнее, чем в бою с Комми“, - приводит слова Лопеса Business Insider.

Ранее Лопес заявил, что переговоры его боя с Ломаченко тормозят.
bigmir.net
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