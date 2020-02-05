Лопес: Время Ломаченко приближается к концу

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) поделился мнением по поводу возможного поединка с украинским боксером Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

Вот как мы с командой смотрим на будущее: рано или поздно я стану суперзвездой. Разница заключается в том, что если я встречусь с Ломаченко и побью его, то я быстрее окажусь на вершине.





Василий вскоре уйдет, он уже семь лет выступает в профессиональном боксе. Он изо всех сил пытается творить историю, ведь он знает, что его время приближается к концу.





Мне же всего 22 года, меня ждет продолжительная карьера. Если я подерусь с Ломаченко и одержу победу, то это ускорит процесс становления. Я жду шанса, чтобы шокировать мир и сотворить историю еще эффектнее, чем в бою с Комми“, - приводит слова Лопеса Business Insider.





Ранее Лопес заявил, что переговоры его боя с Ломаченко тормозят.







