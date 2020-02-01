Бокс: Расписание боев

Расписание ближайших крупных боев в боксе

8 февраля

Киев, Украина

Артем Далакян (19-0, 14 KO) - Хосбер Перес (16-2, 14 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе

Геппинген, Германия

Виктор Выхрист (Фауст) (0-0) - Андрей Мазаник (13-10, 10 КО)

Кевин Лерена (24-1, 11 KO) - Фират Арслан (47-8-3, 32 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии IBO в тяжелом весе

Шеффилд, Англия

Келл Брук (38-2, 26 KO) - Марк Делука (24-1, 13 KO)

Кид Гэлэхэд (26-1, 15 KO) - Клаудио Марреро (24-3, 17 KO)

Бой за статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в полулегком весе

Аллентаун, США

Гэри Расселл, мл. (30-1, 18 KO) - Тугстсогт Ньямбаяр (11-0, 9 KO)

Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBO в полулегком весе

15 февраля

Нэшвилл, США

Кейлеб Плэнт (19-0, 11 KO) - Винсент Файгенбютц (31-2, 28 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии IBF во 2-м среднем весе

22 февраля

Лас-Вегас, США

Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 KO) - Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе

28 февраля

Милан, Италия

Даниэле Скардина (18-0, 14 KO) - Эндрю Франсийет (21-2-1, 5 KO)

Кармине Томмасоне (20-1, 5 KO) - Франческо Гранделли (13-1-1, 2 КО)

Максим Продан (18-0-1, 14 KO) - Микеле Эспозито (17-4-1, 5 КО)

29 февраля

Арлингтон, США

Мигель Анхель Гарсиа (39-1, 30 KO) - Джесси Варгас (29-2-2, 11 KO)

7 марта

Брентвуд, Англия

Дэнни Дигнам (12-0, 6 KO) - Альфредо Мели (17-0-1, 5 КО)

Бой за титул чемпиона Европы по версии WBO в среднем весе

Манчестер, Англия

Каллум Джонсон (18-1, 13 KO) - Игорь Михалкин (23-2, 10 KO)

Бой за вакантный титул чемпиона Европы по версии EBU в полутяжелом весе

Бруклин, США

Адам Ковнацки (20-0, 15 KO) - Роберт Хелениус (29-3, 18 KO)

21 марта

Рига, Латвия

Майрис Бриедис (26-1, 19 KO) - Юниэр Дортикос (24-1, 22 KO)

Финал 2-го сезона Всемирной боксерской суперсерии за титул чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе

28 марта

Чикаго, США

Геннадий Головкин (40-1-1, 35 KO) - Камил Шеремета (21-0, 5 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе