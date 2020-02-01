Бокс: Расписание боев

Расписание ближайших крупных боев в боксе
8 февраля
Киев, Украина
Артем Далакян (19-0, 14 KO) - Хосбер Перес (16-2, 14 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе
Геппинген, Германия
Виктор Выхрист (Фауст) (0-0) - Андрей Мазаник (13-10, 10 КО)
Кевин Лерена (24-1, 11 KO) - Фират Арслан (47-8-3, 32 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии IBO в тяжелом весе
Шеффилд, Англия
Келл Брук (38-2, 26 KO) - Марк Делука (24-1, 13 KO)
Кид Гэлэхэд (26-1, 15 KO) - Клаудио Марреро (24-3, 17 KO)
Бой за статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в полулегком весе
Аллентаун, США
Гэри Расселл, мл. (30-1, 18 KO) - Тугстсогт Ньямбаяр (11-0, 9 KO)
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBO в полулегком весе
15 февраля
Нэшвилл, США
Кейлеб Плэнт (19-0, 11 KO) - Винсент Файгенбютц (31-2, 28 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF во 2-м среднем весе
22 февраля
Лас-Вегас, США
Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 KO) - Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе
28 февраля
Милан, Италия
Даниэле Скардина (18-0, 14 KO) - Эндрю Франсийет (21-2-1, 5 KO)
Кармине Томмасоне (20-1, 5 KO) - Франческо Гранделли (13-1-1, 2 КО)
Максим Продан (18-0-1, 14 KO) - Микеле Эспозито (17-4-1, 5 КО)
29 февраля
Арлингтон, США
Мигель Анхель Гарсиа (39-1, 30 KO) - Джесси Варгас (29-2-2, 11 KO)
7 марта
Брентвуд, Англия
Дэнни Дигнам (12-0, 6 KO) - Альфредо Мели (17-0-1, 5 КО)
Бой за титул чемпиона Европы по версии WBO в среднем весе
Манчестер, Англия
Каллум Джонсон (18-1, 13 KO) - Игорь Михалкин (23-2, 10 KO)
Бой за вакантный титул чемпиона Европы по версии EBU в полутяжелом весе
Бруклин, США
Адам Ковнацки (20-0, 15 KO) - Роберт Хелениус (29-3, 18 KO)
21 марта
Рига, Латвия
Майрис Бриедис (26-1, 19 KO) - Юниэр Дортикос (24-1, 22 KO)
Финал 2-го сезона Всемирной боксерской суперсерии за титул чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе
28 марта
Чикаго, США
Геннадий Головкин (40-1-1, 35 KO) - Камил Шеремета (21-0, 5 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе