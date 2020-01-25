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Спорт
Бокс
24 января 20, 19:45
Следующий бой Усика: с кем и когда состоится поединок
Александр Усик
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Британский промоутер Эдди Херн сообщил дату следующего боя Александра Усика

Британский промоутер Эдди Херн сообщил дату боя между украинским боксером Александром Усиком и британцем Дериком Чисорой. Об этом пишет профильный сайт boxingnews24.com.

По его информации, они сойдутся в поединке 28 марта.

Как заявил Эдди Херн, в случае победы следующий поединок Усика будет против британского чемпиона по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа.

"Прямо сейчас у нас уже есть бой Усик - Чисора. Надеемся, он состоится на арене O2 в Лондоне. Затем Диллиан Уайт подерется 18 или 25 апреля. В период с мая по июнь свой бой проведет и Энтони Джошуа. У нас есть даты 23 и 30 мая, а также 6 июня.

"Я говорил Усику, что ситуация такая, что он сначала получит Чисору, а затем Джошуа. Энтони этому рад. Александр тоже доволен таким раскладом. Нам нужно было определиться с датой поединка против Чисоры. Для нас 28 марта кажется идеальным вариантом", - добавил Эдди Хирн.

Ранее сообщалось, что известный боксер завершает свою спортивную карьеру. А также Podrobnosti.ua писали о том, когда состоится следующий бой Александра Усика.
Podrobnosti
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