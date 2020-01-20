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Спорт
Бокс
20 января 20, 13:41
Украинский боксер возглавил рейтинг WBC в среднем весе
Сергей Деревянченко
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WBC обновил свои рейтинги во всех весовых категориях

В воскресенье, 19 января, стало известно, что всемирный боксерский совет (WBC) обновил свои рейтинги во всех весовых категориях. Об этом сообщает WBC.

Так, известно, что Сергей Деревянченко поднялся еще на одну строчку и стал первым в рейтинге средневесов.

Также Александр Усик поднялся на одну ступень и уже занимает 2-е место. Также отметим подъем на одну ступень украинца Сергея Богачука в первом среднем весе - 12-й.

Заметим, что обладателем титула WBC в весе Деревянченко является Джермалл Чарли из США.

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Ранее сообщалось, что известный боксер завершает свою спортивную карьеру. 
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