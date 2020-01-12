Лопес-Ломаченко: бой может пройти в Европе

Чемпион мира по версии IBF Теофимо Лопес рассказал, где пройдет бой с чемпионом по версиям WBA, WBO, WBC Василием Ломаченко. Об этом сообщает ESPN.

"Нью-Йорк - мой дом, мекка бокса, отличное место, чтобы провести здесь наш бой. К сожалению, Ломаченко не хочет драться здесь. Возможно, мы встретимся в Лас-Вегасе или в Дубае, или где-то в Европе", - цитирует Лопеса ESPN.

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Раньше сообщалось о том, что знаменитый тренер высказался о бое Ломаченко-Лопес. А также Ломаченко бросил вызов чемпиону мира

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