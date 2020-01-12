Усик встретится с Джошуа - менеджер украинца

Менеджер обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк высказался о следующем поединке спортсмена. Об этом сообщает Sky Sports.

Со-промоутер Усика Эдди Хирн, в свою очередь, намерен организовать бой Александра против Дерека Чисоры за промежуточный или вакантный пояс WBO, но Красюк не исключает и вариант с поединком против Джозеффа Паркера.

"Бой с Чисорой не может быть титульным. Если пояс WBO станет вакантным, то Усик с удовольствием будет за него боксировать. Выше всех в рейтинге среди доступных претендентов находится Джозеф Паркер. Усик встретится в ринге с Джошуа, и это факт! Вопрос заключается только в том, когда: в следующем бою или позже. Сейчас мы ожидаем решения Энтони, - говорит Красюк.

Раньше сообщалось о том, что известный боксер завершает свою спортивную карьеру.