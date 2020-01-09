Ломаченко - лучший боксер своего возраста по версии ESPN

Обозреватели ESPN Дэн Рафаэль и Стив Ким составили рейтинг лучших боксеров от 30 до 40+ лет.

В рейтинг вошли лучшие боксеры каждого возраста. Отметим, что в рейтинге присутствует украинский боксер Василий Ломаченко.

Полный рейтинг лучших боксеров своего возраста:

31 год – Василий Ломаченко (14-1, 10 KO)

32 года – Теренс Кроуфорд (35-0, 26 KO)

33 года – Йорденис Угас (24-4, 11 KO)

34 года – Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 KO)

35 лет – Элейдер Альварес (24-1, 12 KO)

36 лет – Сергей Ковалев (34-4-1, 29 KO)

37 лет – Геннадий Головкин (37-1-1, 35 KO)

38 лет – Кубрат Пулев (28-1, 14 KO)

39 лет – Гильермо Ригондо (19-1, 13 KO)

40+ лет – Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO)

Отметим, что Ломаченко получил индивидуальную награду от WBO.

Ранее украински боксер назвал условие, при котором вернется в полулегкий вес.