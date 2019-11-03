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Спорт
Бокс
3 ноября 19, 17:04
Ковалева госпитализировали после нокаута от Альвареса
Сергей Ковалев
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Такое решение приняла команда россиянина.

В рамках вечера бокса в Лас-Вегасе (Невада, США) мексиканец Сауль Альварес завоевал чемпионский титул в четвертой для себя весовой категории, нокаутировав обладателя титула в полутяжелом весе по версии WBO Сергея Ковалева.

После поражения российского боксера увезли в больницу. Об этом сообщила промоутер Ковалева Кэти Дува.

"В целях предосторожности мы направили Сергея в больницу. На всякий случай принято решение провести дополнительную проверку после нокаута.

Думаю, Сергей провел сильный бой, но Альварес - один из величайших боксеров современности. Ковалев сегодня боксировал с легендарным бойцом. Он просил передать всем, что еще вернется", - приводит слова Дувы AllBoxing.

Отметим, что Альварес лидировал на записках двух судей к моменту нокаута.
bigmir.net
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