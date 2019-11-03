Ковалева госпитализировали после нокаута от Альвареса

В рамках вечера бокса в Лас-Вегасе (Невада, США) мексиканец Сауль Альварес завоевал чемпионский титул в четвертой для себя весовой категории, нокаутировав обладателя титула в полутяжелом весе по версии WBO Сергея Ковалева.

После поражения российского боксера увезли в больницу. Об этом сообщила промоутер Ковалева Кэти Дува.

"В целях предосторожности мы направили Сергея в больницу. На всякий случай принято решение провести дополнительную проверку после нокаута.

Думаю, Сергей провел сильный бой, но Альварес - один из величайших боксеров современности. Ковалев сегодня боксировал с легендарным бойцом. Он просил передать всем, что еще вернется", - приводит слова Дувы AllBoxing.

Отметим, что Альварес лидировал на записках двух судей к моменту нокаута.