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Спорт
Бокс
3 ноября 19, 11:26
Альварес - рекордсмен, владеющий поясами в трех дивизионах
Сауль Альварес
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Мексиканец продолжает вписывать свое имя в историю бокса.

Мексиканский боксер Сауль Альварес нокаутом победил россиянина Сергея Ковалева и стал обладателем титула чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO. Встреча состоялась в Лас-Вегасе (Невада, США).

Благодаря этой победе "Канело" стал вторым боксером в истории, который владеет поясами в трех дивизионах одновременно. Помимо завоеванного титула у Альвареса есть пояса чемпиона мира в среднем и суперсреднем дивизионах.

Первым боксером, кто владел поясами в трех дивизионах одновременно был Генри Армстронг, который добился такого достижения в далеком 1938 году. 

Отметим, что "Канело" также стал третьим мексиканцем, который завоевывал титулы в четырех весовых категориях.
bigmir.net
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