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Спорт
Бокс
21 октября 19, 21:02
Бетербиев - Гвоздику: Так дерутся настоящие чемпионы!
Бетербиев
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Российский боксер поблагодарил украинца.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF и WBC Артур Бетербиев поблагодарил украинского боксера Александра Гвоздика за бой. 

“Я хотел бы поблагодарить Александра Гвоздика за отличный бой в пятницу. Твои удары были сильными, и ты показал всему миру, как дерутся настоящие чемпионы. Ты поставил все на этот бой, было честью для меня провести его с тобой!“, - написал Бетербиев на своей странице в Instagram.

Напомним, что украинский боксер проиграл Бетербиеву.  

Как сообщалось, врачи решили оставить Гвоздика в больнице, изучив снимки головы.
bigmir.net
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