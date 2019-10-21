Бетербиев - Гвоздику: Так дерутся настоящие чемпионы!

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF и WBC Артур Бетербиев поблагодарил украинского боксера Александра Гвоздика за бой.

“Я хотел бы поблагодарить Александра Гвоздика за отличный бой в пятницу. Твои удары были сильными, и ты показал всему миру, как дерутся настоящие чемпионы. Ты поставил все на этот бой, было честью для меня провести его с тобой!“, - написал Бетербиев на своей странице в Instagram.

Напомним, что украинский боксер проиграл Бетербиеву.

Как сообщалось, врачи решили оставить Гвоздика в больнице, изучив снимки головы.