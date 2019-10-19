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Спорт
Бокс
19 октября 19, 09:31
Гвоздик после поражения Бетербиеву отправился в больницу
Гвоздик
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Украинец поехал на обследование в качестве меры предосторожности.

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) проиграл россиянину Артуру Бетербиеву (15-0, 15 КО) в объединительном бою за пояса IBF и WBC.

Как сообщает журналист ESPN Дэн Рафаэл на своей страничке в Twitter, сразу после поединка украинский боксер отправился в больницу. 

Отмечается, что данное решение связано не с самочувствием Гвоздика, а в качестве меры предосторожности.

В двух последних раундах Александр пропустил 49 силовых ударов, поэтому команда украинца хочет, чтобы он прошел обследование.

Вашему вниманию также видео нокаута в 10-м раунде поединка и полная запись боя Гвоздик - Бетербиев.
bigmir.net
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