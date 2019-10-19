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Спорт
Бокс
18 октября 19, 21:49
Усик дал совет Гвоздику перед боем с россиянином: видео
Усик, Гвоздик
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Видеообращение Усика опубликовано в Facebook Luckypunch.net

Украинский тяжеловес Александр Усик дал совет чемпиону мира по версии WBC в полутяжелом весе Александру Гвоздику в бое против обладателя пояса IBF, россиянина Артура Бетербиева.

Бой Гвоздик—Бетербиев состоится в Филадельфии (США) 19 октября, около 04:00 по киевскому времени.

Видеообращение Усика опубликовано в Facebook Luckypunch.net.

"Саша, братское сердце, приехали тебя поддержать. Все, что есть - будем отдавать. А ты, в свою очередь, отдай все, что у тебя есть и порадуй нас, брат... И, пожалуйста, бей его так же, как ты меня бил, это больно", - сказал Усик.

Вчера, 17 октября, в Филадельфии состоялась церемония предматчевого взвешивания Гвоздика и Бетербиева.
liga.net
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