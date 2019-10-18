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Спорт
Бокс
18 октября 19, 11:12
Гвоздик против Бетербиева: где и когда смотреть бой. видео
Гвоздик, Бетербиев
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Поединок профессиональных боксеров-полутяжеловесов состоится 18 октября на арене Liacouras Center в Филадельфии
Объединительный бой между чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Александром Гвоздиком и чемпионом IBF Артуром Бетербиевым из РФ состоится 18 октября на арене Liacouras Center в Филадельфии.

Прямая трансляция запланирована на 04:30 утра 19 октября в программе "Большой бокс" на канале Интер.

Это уже не первая встреча боксеров: первый поединок прошел в рамках любительского турнира в 2009 году: в Гвоздик досрочно проиграл из-за травмы носа - его сняли с боя. 

Таким образом, у украинца появился шанс взять реванш - но уже на профринге, а также объединить два пояса - WBC и IBF.

13 октября украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 KOs) успешно дебютировал в супертяжелом дивизионе, победив техническим нокаутом Чазза Уизерспуна.
liga.net
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