Гвоздик против Бетербиева: где и когда смотреть бой. видео

Объединительный бой между чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Александром Гвоздиком и чемпионом IBF Артуром Бетербиевым из РФ состоится 18 октября на арене Liacouras Center в Филадельфии.





Прямая трансляция запланирована на 04:30 утра 19 октября в программе "Большой бокс" на канале Интер.





Это уже не первая встреча боксеров: первый поединок прошел в рамках любительского турнира в 2009 году: в Гвоздик досрочно проиграл из-за травмы носа - его сняли с боя.





Таким образом, у украинца появился шанс взять реванш - но уже на профринге, а также объединить два пояса - WBC и IBF.





13 октября украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 KOs) успешно дебютировал в супертяжелом дивизионе, победив техническим нокаутом Чазза Уизерспуна.