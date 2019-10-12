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Спорт
Бокс
12 октября 19, 09:29
Усик - Уизерспун: когда смотреть бой? Видео
Александр Усик Чазз Уизерспун
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Александр Усик проведет дебютный поединок в супертяжелом весе в бою против Чазза Уизерспуна. Следите за событиями этого поединка в нашей онлайн трансляции

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик в своем дебютном бою в хэвивейте встретится с американским боксером Чаззом Уизерспуном.

Поединок состоится в ночь с 12-го на 13-е октября в Чикаго (США) на арене Винтраст.

Прямая трансляция поединка в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и боксером из США Чаззом Уизерспуном, который заменил дисквалифицированного из-за допинга нидерландца Тайрона Спонга, состоится в воскресенье, 13 октября, в программе Большой бокс на телеканале Интер.

Телетрансляция из Wintrust Arena в Чикаго (США) начнется в 4:30.

Для украинского спортсмена этот бой - дебют в супертяжелом весе. Сейчас в активе Усика 16 побед в 16 поединках, 12 из них - нокаутом.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом этого поединка является украинец. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Усика с коэффициентом 1.01, в то время как триумф его соперника оценили в 15.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 30.00.

За свою карьеру Уизерспун провел 41 бой на профессиональном ринге, в которых добыл 38 побед, 29 из них нокаутом, и потерпел три поражения.

Последние бои Усика:

10.11.18. Александр Усик - Тони Беллью (КО8 в пользу Усика)
21.07.18. Александр Усик - Мурат Гассиев (UD12 в пользу Усика)
07.01.18. Александр Усик - Майрис Бриедис (MD12 в пользу Усика)
09.09.17. Александр Усик - Марко Хук (TKO10 в пользу Усика)
18.03.17. Александр Усик - Майкл Хантер (UD12 в пользу Усика)

Последние бои Уизерспуна:

23.03.19. Чазз Уизерспун - Сантандер Сильгадо (RTD в пользу Уизерспуна)
10.03.18. Чазз Уизерспун - Ламонт Каперс (UD в пользу Уизерспуна)
01.10.16. Чазз Уизерспун - Карлос Сандоваль (TKO в пользу Уизерспуна)
06.08.16. Чазз Уизерспун - Майкл Марроне (ТКО в пользу Уизерспуна)
15.08.15. Чазз Уизерспун - Ник Гивас (TKO в пользу Уизерспуна)
bigmir.net
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