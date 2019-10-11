Усик рассказал с кем бы хотел подраться в ринге

Украинский боксер Александр Усик рассказал с кем бы он хотел встретиться на ринге.

“Уайлдер сейчас один из лучших в супертяжелом весе сейчас. Он чемпион мира на протяжении долгого времени. У него ноль поражений, он сильный чувак.

Но я бы предпочел драться с Руисом, у него же три пояса. Если бы я хотел заработать денег, тогда бы я выбрал Джошуа.

С ним, мне кажется, можно больше всего заработать денег.

Сколько боев мне нужно, чтобы стать чемпионом? Это не моя задача, но задача моих промоутеров. Моя часть - просто драться“, - приводит слова Усика Boxing Scene.

Завтра, 12-го октября, состоится дебютный бой Усика в супертяжелом весе. Его соперником будет Чазз Уизерспун.