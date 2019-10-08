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Спорт
Бокс
8 октября 19, 17:22
Деревянченко и Головкина отстранили от бокса
Деревянченко и Головкин
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Срок отстранения боксеров пока не сообщается.

Новоиспеченный чемпион по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин и украинский боксер Сергей Деревянченко были отстранены от бокса на неопределенный срок.

Как сообщает Vesti.kz, решение об отстранении спортсменов было принято Атлетической комиссией штата Нью-Йорк. 

При этом отмечается, что подобная процедура - вполне обычная мера для боксеров после поединков. 

Напомним, в минувший уик-энд казахстанец Геннадий Головкин единогласным решением судей победил Сергея Деревянченко.

Отметим, что боксеры нанесли практически равное количество ударов в этом поединке. 

Предлагаем вам посмотреть полное видео поединка Головкин - Деревянченко, а также самые лучшие моменты этого противостояния.
bigmir.net
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