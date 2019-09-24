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Спорт
Бокс
23 сентября 19, 20:38
Чисора: Кто сейчас чемпион мира? Развелось много поясов
Дерек Чисора
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Британский супертяж Дерек Чисора рассказал, что бокс поглощается денежными махинациями.

“Существуют вещи, которых вы не понимаете. Вот у нас есть Деонтей Уайлдер, Энди Руис и Тайсон Фьюри. Но знаете что? Фьюри и Уайлдер договорились провести два поединка в течение двух следующих лет. Энди Руис и Энтони Джошуа тоже еще раз подерутся после реванша. У них будет рематч. 

Кто прямо сейчас является чемпионом мира? Кто носит звание первого номера? Вы можете выйти на улицу и спросить об этом у людей. Они не знают, поскольку развелось слишком много поясов. 

Я просто хочу драться и зарабатывать деньги. Джозеф, ты говоришь, что победил Энди Руиса, да? Ты не победил его, а обокрал“, – сказал Чисора, как сообщает Boxing247.

Напомним, что всемирная Суперсерия в 2020 году может пройти в супертяжелом вес.
bigmir.net
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