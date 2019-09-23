Бокс. На бой Усика и Спонга уже продали почти все билеты

На бой между украинским боксером Александром Усиком (16-0, 12 KOs) и голландцем Тайроном Спонгом, который состоится 12 октября в США продано уже более 6000 билетов. Об этом сообщает Boxing Scene.

Как сообщает издание, вчера в продаже оставалось всего лишь 600 билетов на дебютный бой Усика в Чикаго в супертяжелом весе.

Бой пройдет на Wintrust Arena.

Тайрон Спог остается непобедимым боксером, выигравшим 13 поединков (12 - нокаутом).

Это будет третий бой Усика в США.

В июне Всемирная боксерская организация назначила Усика обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе.