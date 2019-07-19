Усик может провести следующий бой 14 сентября

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик может провести свой следующий поединок уже 14-го сентября. Об этом рассказал промоутер украинца Эдди Хирн.

Стриминговая платформа DAZN собиралась провести в этот день вечер бокса с участием Сауля "Канело" Альвареса, но мексиканцу не нашли противника и он отложил свой бой.

Ожидается, что 14-го сентября организуют бой Геннадия Головкина либо с Хайме Мунгией, либо с украинцем Сергеем Деревянченко за титул IBF. Хирн рассчитывает провести два поединка в андеркарде главного события.





"Я хочу организовать бой для Геннадия на эту дату. А еще хочу поработать с Александром Усиком и Девином Хэйни, ведь это будет большое событие", - приводит слова Хирна Boxing Social.





Таким образом, дебют Усика в хэвивейте может состояться 14-го сентября. Его соперником, скорее всего, станет камерунец Карлос Такам, бой с которым в мае был отменен из-за травмы украинца.











