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Спорт
Бокс
19 июля 19, 12:05
Усик может провести следующий бой 14 сентября
Александр Усик
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Украинец может выйти на ринг в андеркарде боя Головкина.

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик может провести свой следующий поединок уже 14-го сентября. Об этом рассказал промоутер украинца Эдди Хирн.

Стриминговая платформа DAZN собиралась провести в этот день вечер бокса с участием Сауля "Канело" Альвареса, но мексиканцу не нашли противника и он отложил свой бой.

Ожидается, что 14-го сентября организуют бой Геннадия Головкина либо с Хайме Мунгией, либо с украинцем Сергеем Деревянченко за титул IBF. Хирн рассчитывает провести два поединка в андеркарде главного события.

"Я хочу организовать бой для Геннадия на эту дату. А еще хочу поработать с Александром Усиком и Девином Хэйни, ведь это будет большое событие", - приводит слова Хирна Boxing Social.

Таким образом, дебют Усика в хэвивейте может состояться 14-го сентября. Его соперником, скорее всего, станет камерунец Карлос Такам, бой с которым в мае был отменен из-за травмы украинца.
bigmir.net
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